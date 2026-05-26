Micron Technology, titolo si impenna su UBS che triplica il target price

Superati i mille miliardi di capitalizzazione

(Teleborsa) - Martedì Micron Technology con un'impennata del 18% tocca un nuovo massimo storico e supera per la prima volta la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.



L'impennata del titolo - tra i nuovi produttori di chip che stanno beneficiando della prossima fase della corsa all'intelligenza artificiale - è arrivata dopo che UBS ha quasi triplicato il suo prezzo obiettivo, portandolo da 535 a 1.625 dollari per azione, citando opportunità di accordi a lungo termine con prezzi parzialmente fissi.



"Riteniamo che il mercato inizierà ad attribuire al titolo un multiplo più 'normale' e che Micron continuerà a essere rivalutata al rialzo man mano che emergeranno maggiori dettagli sui cambiamenti strutturali che l'IA ha apportato all'intero settore delle memorie", ha scritto il broker.

Condividi

```