Xenia, accordo per acquisire il 100% di MARE20

(Teleborsa) - Xenia Hôtellerie Solution ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di MARE20.



L’investimento è previsto in circa 1,2 milioni di euro, sostenuto interamente con risorse proprie della Società, senza ricorso a nuovo indebitamento. Il closing è previsto entro giugno 2026.



Sulla base delle previsioni degli amministratori di MARE20, la società prevede di chiudere il bilancio 2025 con ricavi di circa 4,3 milioni e con una PFN positiva di circa 0,5 milioni. Sulla base dell’ultimo bilancio depositato al 31 dicembre 2024 risultano 5,4 milioni di fatturato e una PFN positiva di 0,4 milioni.



Con l’acquisizione di MAREre20, Incoming e MICE (Meeting, Incentive Travel, Convention & Event), che vanta un portafoglio clienti di primario standing, Xenia integra strategicamente un ulteriore operatore nella propria linea di business Accommodation coerentemente con le previsioni del proprio Piano Industriale 2025-2028, ampliando ulteriormente la propria presenza nei segmenti a maggior valore aggiunto dell’Accommodation MICE e Incoming e rafforzando la capacità di generare ricavi ricorrenti e relazioni commerciali di lungo periodo.



MARE20, primaria società del settore con sede a Milano, è stata fondata da Stefano Redaelli e Marisa Descalzo, che da 25 anni sono riconosciuti operatori e che hanno maturato la loro esperienza anche in importanti player. L’azienda milanese è un punto di riferimento per la cura e personalizzazione degli eventi e dei viaggi e per la capacità di creare “esperienze” con luoghi unici e insoliti, food ricercato, e creando relazioni con i territori.



I soci fondatori e lo staff di MARE20 resteranno nelle attività operative, assicurando la continuità delle relazioni con la clientela e la preservazione del know-how.



Si prevede che entro la fine del 2026, MARE20 sarà incorporata da Xenia sviluppando la valorizzazione dei suoi segmenti di business nel panorama italiano dell’Incoming e del MICE conservando il brand “MARE20 by Xenia”.

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