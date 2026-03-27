Mare Group acquista il 52% di IEM per rafforzare l'offerta tecnologica

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo per l'ingresso nel capitale sociale di IEM, tramite la controllata Workgroup. IEM sviluppa software per la gestione e l'analisi dei dati aziendali, traducendo le informazioni di business in report strutturati e comparabili a supporto delle decisioni. Le soluzioni IEM, già validate sul mercato da decine di clienti (pre-chiusura 2025 pari a circa 350 mila euro) presentano potenzialità di integrazione con le piattaforme proprietarie già presidiate da Workgroup, ampliando l'offerta del Gruppo nel segmento delle PMI industriali.



L'operazione prevede la sottoscrizione da parte di Workgroup di un aumento di capitale riservato di 59.353 euro, che consentirà di acquisire circa il 52% del capitale sociale di IEM e assumerne il controllo; i soci fondatori manterranno una partecipazione complessiva di

circa il 48%.



Questa operazione si inserisce nel percorso di crescita per linee esterne e di ampliamento del perimetro tecnologico del Gruppo, con l'obiettivo di integrare competenze specialistiche in ambito software e servizi tecnologici e rafforzare l'offerta rivolta al segmento delle PMI, in coerenza con il percorso avviato con Workgroup.

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