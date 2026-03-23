Zijin Gold acquista quota di controllo in Chifeng Jilong per 18,3 miliardi di yuan

(Teleborsa) - La divisione aurifera di Zijin Mining Group acquisirà una partecipazione di controllo in Chifeng Jilong Gold Mining per 18,26 miliardi di yuan (circa 2,3 miliardi di euro), consolidando la propria posizione come principale produttore di oro in Cina.



In particolare, Zijin Gold ha stipulato un accordo di trasferimento azionario con la signora Li Jinyang (il maggiore azionista di Chifeng Gold) e Zhejiang Hanfeng (società controllata dalla signora Li Jinyang). Zijin Gold ha proposto di acquisire complessivamente 242 milioni di azioni di classe A di Chifeng Gold detenute da quest'ultima, a un prezzo di 41,36 RMB per azione (pari a un premio dell'1,3% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di classe A di Chifeng Gold prima della sospensione delle negoziazioni). Il corrispettivo totale ammonta a circa 10,006 miliardi di RMB.



Inoltre, Zijin Gold ha stipulato un accordo di investimento strategico con Chifeng Gold, proponendo di sottoscrivere 311 milioni di azioni H di Chifeng Gold da emettere in virtù di un mandato specifico, a un corrispettivo di 30,19 HKD per azione H (circa l'83% del prezzo medio delle azioni H di Chifeng Gold nei sessanta giorni di negoziazione precedenti la sospensione delle contrattazioni). L'importo della sottoscrizione sarà pari a circa 9,386 miliardi di HKD (equivalenti a circa 8,252 miliardi di RMB). L'importo complessivo dei corrispettivi per le suddette transazioni sarà pari a circa 18,258 miliardi di RMB.



Prima delle transazioni, altre società interamente controllate dalla società detenevano 19 milioni di azioni di Chifeng Gold. Al completamento della transazione, le società interamente controllate da Zijin Mining Group deterranno complessivamente 572 milioni di azioni di Chifeng Gold, pari a circa il 25,85% del totale delle azioni in circolazione, dopo il completamento dell'emissione di nuove azioni H in virtù di un mandato specifico. La società acquisirà il controllo di Chifeng Gold e i bilanci di Chifeng Gold saranno consolidati nei bilanci consolidati del Gruppo.

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