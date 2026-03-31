AI, Panetta (Bankitalia): avviata prudente ma progressiva introduzione di agenti digitali

(Teleborsa) - "Stiamo proseguendo con decisione negli investimenti in infrastrutture tecnologiche, nella sicurezza e nella tutela dei dati, nonché nell'adozione di tecnologie avanzate. Un'attenzione particolare è rivolta all'intelligenza artificiale generativa". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, all'assemblea ordinaria dei partecipanti al capitale di Via Nazionale in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2025.



"Abbiamo già adottato strumenti che contribuiscono ad aumentare la produttività individuale e avviato una prudente ma progressiva introduzione di agenti digitali in grado di svolgere attività complesse - ha spiegato - Le prime applicazioni riguardano la semplificazione della produzione normativa di vigilanza e il supporto alle attività ispettive. Vogliamo imparare dall'esperienza, affinare gli strumenti e adattarci rapidamente all'evoluzione tecnologica, sfruttando le nuove opportunità e governando i rischi".



Parallelamente, la Bankitalia ha ridefinito l'assetto del Dipartimento Informatica "per affrontare con maggiore efficacia le sfide poste dalle tecnologie di frontiera - oltre all'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e quelle a registri distribuiti (DLT) - e per rafforzare il contrasto alle minacce cibernetiche", ha spiegato.



"Questo intervento ci consente anche di accompagnare lo sviluppo dei progetti dell'Eurosistema nei settori dei pagamenti, delle statistiche e dell'euro digitale - ha aggiunto Panetta - È in fase di completamento una nuova piattaforma per la gestione e l'analisi di grandi volumi di dati, anche di tipo non strutturato, che rappresenterà un elemento chiave per valorizzare il patrimonio informativo della Banca a sostegno delle attività istituzionali e dei processi operativi aziendali".

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