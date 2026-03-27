SosTravel.com passa in perdita per 412 mila euro nel 2025. Ricavi -20,7%

(Teleborsa) - SosTravel.com , società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi delle vendite pari a 17,8 milioni di euro, evidenziano una diminuzione del 20,7% rispetto al 2024. Tale andamento riflette l'implementazione della nuova strategia avviata nel corso del 2025, orientata a una gestione più selettiva e prudente della capacità operativa e alla progressiva riduzione dell'esposizione ai rischi connessi al fenomeno del cosiddetto "vuoto per pieno".



L'EBITDA, pari a 105.391 euro, evidenzia una riduzione dell'84,6% rispetto all'esercizio 2024, riflettendo la contrazione dei ricavi e l'impatto delle iniziative strategiche avviate nel corso del 2025. L'EBITDA Adjusted evidenzia un risultato positivo pari a 145.091 euro, in diminuzione rispetto ai 763.955 euro registrati al 31 dicembre 2024, ed è stato calcolato escludendo i costi straordinari sostenuti per attività di ricerca e due diligence connesse a potenziali opportunità di acquisizione sul territorio. L'EBIT, pari a -457.909 euro, registra un peggioramento rispetto a 228.469 euro del 2024, principalmente attribuibile all'incremento degli ammortamenti. La perdita netta è di 412 mila euro, rispetto all'utile di 68 mila euro dell'anno prima.



La PFN Adjusted al 31 dicembre 2025 si attesta a 1.204 migliaia di euro, evidenziando un incremento dell'indebitamento rispetto al valore di 161 migliaia di euro (liquidità netta) registrato nel 2024.



"Il 2025 è stato un anno di svolta strategica per SosTravel.com. Abbiamo lavorato per privilegiare la marginalità e la solidità rispetto ai volumi, riducendo in modo significativo l'esposizione al rischio (accordi vuoto per pieno) a favore di un modello di vendita più sicuro e diversificato - ha commentato l'AD Carmine Colella - Questa profonda trasformazione ha comportato una fisiologica e temporanea contrazione del fatturato, ma ci ha consentito di mantenere un EBITDA positivo, confermando la bontà della nuova direzione intrapresa. Mentre la divisione viaggi si evolveva verso un'integrazione verticale - nei primi mesi del 2026 è stata costituita la società "Amare Gestioni", controllata al 90% da sostravel, finalizzata allo sviluppo del progetto di gestione diretta di alberghi, resort e villaggi turistici - la divisione servizi ha accelerato il proprio percorso di crescita e scalabilità grazie a partnership con operatori di primario standing quali Costa Crociere, Veratour e Welcome Travel Group".

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