Amplifon nomina Nicholas Reed nel nuovo ruolo di responsabile ricerca audiologica ed health innovation

(Teleborsa) - Amplifon , leader mondiale nei servizi per la cura dell'udito, ha annunciato la nomina di Nicholas Reed nel ruolo, di nuova creazione, di responsabile della ricerca audiologica ed health innovation. La nomina strategica rafforza l'impegno di Amplifon nel definire gli standard di riferimento globali nei protocolli audiologici e nel guidare il futuro delle soluzioni e dei servizi per la salute dell'udito, si legge in una nota.



In questa posizione, il Reed seguirà le iniziative di ricerca di Amplifon nell'audiologia e nella salute dell'udito a livello globale. La sua attività riguarderà anche il rafforzamento della collaborazione con la comunità scientifica e le più importanti istituzioni accademiche in tutto il mondo, consolidando ulteriormente il ruolo di Amplifon nell’eccellenza clinica e nelle tecnologie all'avanguardia.



Reed è uno dei ricercatori più stimati a livello internazionale nel suo campo. Laureato alla Townson University con un PhD alla Johns Hopkins University, proviene dalla Grossman School of Medicine della New York University, dove era professore associato aggiunto del Dipartimento di OtorinolaringoiatriaChirurgia del Collo e della Gola. Il suo lavoro accademico ha contribuito a colmare il divario tra l'audiologia clinica e la salute pubblica. In particolare, le sue ricerche hanno evidenziato il legame tra la perdita uditiva non trattata e gli impatti sulla sanitò pubblica, a partire dall’aumento dei costi dell'assistenza sanitaria.



"Siamo onorati - ha commentato il CEO di Amplifon Enrico Vita - di accogliere il Dr. Nicholas Reed nella nostra squadra. La sua reputazione di ricercatore di livello mondiale e la sua profonda conoscenza dei temi legati alla salute dell’udito lo rendono la persona ideale per ampliare le nostre iniziative nella ricerca e nell’innovazione nell’audiologia. La sua nomina rappresenta un importante investimento di Amplifon nel futuro dell’hearing care: integrando l'esperienza del Dr. Reed nell'epidemiologia e nell'audiologia clinica, perfezioneremo ulteriormente i nostri protocolli e renderemo i nostri servizi ancora più innovativi, personalizzati ed efficaci con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di milioni di persone in tutto il mondo".



"Ho dedicato la mia carriera accademica - ha aggiunto il Nicholas Reed - a fare in modo che la ricerca possa avere impatti tangibili sulla vita delle persone. Entrare in Amplifon mi offre una opportunità unica per rafforzare ulteriormente questa missione. Sono entusiasta di sostenere l’impegno e gli investimenti dell'azienda nell'innovazione audiologica, promuovendo legami più stretti con la comunità accademica e scientifica con la missione di permettere a ciascun individuo di accedere a cure uditive di altissima qualità".

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