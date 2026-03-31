Amplifon prosegue rimonta: oggi nella Top 10 del FTSE MIB

(Teleborsa) - Amplifon prosegue il movimento di recupero avviato da una decina di giorni, evidenziando nella seduta odierna un progresso dell'1,98% a 9,396 euro, rispetto ad un'apertura a 9,224 euro e dopo aver toccato un massimo intraday di 9,43 euro. I volumi scambiati ammontano a 1.062.708 titoli su 2.085 contratti conclusi. Nell'ultima settimana, Amplifon ha guadagnato circa l'11,6%.



Sul piano tecnico, nel breve periodo si evidenzia un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 9,37 euro, mentre i supporti sono stimati a 8,901 euro. Il massimo di giornata a 9,43 euro coincide con la zona di resistenza di breve periodo, rappresentando un livello tecnico chiave da monitorare per la continuazione del movimento.



Il rimbalzo odierno si inserisce in un contesto di forte pressione ribassista che aveva caratterizzato il titolo nelle ultime settimane, dopo l'annuncio dell'accordo per l'acquisizione della divisione Hearing di GN per 2,3 miliardi di euro. Operazione che era stata inizialmente accolta con una certa freddezza dal mercato, che poi sembra aver letto positivamente le ricadute sul business. In risposta a questa acquisizione, S&P Global Ratings ha confermato il rating "BB+" con outlook stabile.



Il gruppo leader nelle soluzioni uditive ha annunciato ad inizio marzo i risultati dell'esercizio 2025, chiuso con ricavi per 2,4 miliardi di euro, in crescita dell'1,7%, e un EBITDA adjusted in calo del 4,5% a 540,44 milioni di euro, con margine sui ricavi sceso al 22,6% dal 23,5% del 2024. Il consensus degli analisti, aggiornato al 10 marzo 2026 sulla base delle stime di 11 analisti, prevede per l'esercizio 2026 ricavi a 2,44 miliardi di euro e un utile per azione adjusted a 0,76 euro.









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