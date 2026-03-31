BCE, Vujcic: l'aumento delle aspettative di inflazione non è una sorpresa

(Teleborsa) - L'aumento
delle aspettative
di inflazione
dall'inizio della guerra in Iran non
è affatto una sorpresa
. Questo il punto di vista di Boris Vujcic
, membro del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE).
"È quello che ci aspettavamo
, quello che avevamo detto: l'inflazione aumenterà sicuramente in relazione agli eventi in Iran", ha infatti affermato il banchiere croato ai giornalisti martedì a Zagabria, aggiungendo che "Più a lungo
durerà la guerra e maggiori saranno i danni alle infrastrutture energetiche
, maggiore sarà la pressione sui prezzi dell'energia
, che si tradurrà poi in un'inflazione più elevata
".
Dopo che a marzo
il Consiglio direttivo della BCE aveva deciso di mantenere invariati i tassi ufficiali
, ora i funzionari centrali stanno esaminando attentamente le prospettive dei prezzi di consumatori, imprese e investitori per determinare come reagire all'impennata dei costi energetici, che a marzo ha innescato il più forte aumento dell'inflazione nell'area euro dal 2022.
In quella riunione la BCE aveva rivisto al rialzo le prospettive di inflazione
, rispetto alle proiezioni di dicembre, in particolare per il 2026
, proprio per effetto della guerra in Medio Oriente. Nello scenario di base, l’inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,6% nel 2026
, al 2,0% nel 2027 e al 2,1% nel 2028. L’inflazione core
- al netto della componente energetica e alimentare - si porterebbe in media al 2,3% nel 2026
, al 2,2% nel 2027 e al 2,1% nel 2028.
Intanto, la stima flash diffusa questa mattina da Eurostat
mostra che l'inflazione a marzo è attesa in rialzo ma meno delle attese
: il dato tendenziale segna un +2,5% a marzo, dopo il +1,9%
registrato nel mese precedente e contro il +2,6% delle aspettative di consensus, mentre l'inflazione core viene stimata al 2,3%, rispetto al 2,4% del mese precedente e al +2,4% del consensus.
In merito all'evoluzione della politica monetaria
della BCE, Vujcic si è rifiutato di sbilanciarsi
, sottolineando che "ci saranno molti dati e notizie entro il nostro incontro di aprile".
L'approccio attendista
è piuttosto diffuso
tra i banchieri centrali seppur con alcune sfumature. L'estone Madis Muller
, infatti, ha affermato di non poter escludere un aumento
dei costi di finanziamento nella nella riunione di politica monetaria del prossimo mese, qualora la guerra con l'Iran mantenesse elevati i prezzi del petrolio e del gas naturale.
"È molto difficile prevedere
in che situazione ci troveremo alla fine di aprile", ha dichiarato martedì Muller in un'intervista a Tallinn. "Certamente non possiamo escludere
variazioni dei tassi d'interesse già ad aprile, se i prezzi dell'energia dovessero rimanere elevati per un periodo prolungato
".
La BCE definirà la prossima politica monetaria il 30 aprile
. Intanto, gli operatori di mercato prevedono fino a tre rialzi dei tassi
da parte di Francoforte quest'anno.