Germania, inflazione maggio frena a sorpresa al 2,6%

(Teleborsa) - Frena a sorpresa l'inflazione tedesca a maggio 2026. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un calo dello 0,2% su base mensile, rispetto al +0,6% mese precedente (attese erano per un +0,1%).



Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +2,6%, dopo il +2,9% del mese precedente, inferiore all'attesa di un +2,9%.



L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a -0,1%, rispetto al +0,5% precedente. Su anno si registra un incremento del 2,7%, dopo il +2,9% del mese precedente.



Il tasso di inflazione al netto di alimentari ed energia, spesso definito inflazione di fondo, dovrebbe raggiungere il +2,5% a maggio 2026. I prezzi dell'energia dovrebbero aumentare del 6,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'aumento dei prezzi dell'energia ha quindi subito un rallentamento a maggio (aprile 2026: +10,1% rispetto ad aprile 2025).



I risultati definitivi relativi al mese di maggio 2026 saranno pubblicati il ??12 giugno 2026.

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