Milano 31-mar
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Nasdaq 31-mar
23.740 +3,43%
Dow Jones 31-mar
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Londra 31-mar
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Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso del 2,49%

Il Dow Jones chiude a 46.341,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso del 2,49%
Ottima performance per il principale indice di Wall Street (+2,49%), che archivia la giornata a 46.341,21 punti.
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