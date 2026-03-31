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Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso del 2,49%
Il Dow Jones chiude a 46.341,21 punti
In breve
,
Finanza
31 marzo 2026 - 22.03
Ottima performance per il principale indice di Wall Street (+2,49%), che archivia la giornata a 46.341,21 punti.
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