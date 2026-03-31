Milano 17:35
44.310 +1,11%
Nasdaq 17:48
23.284 +1,44%
Dow Jones 17:48
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,55% alle 13:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 44.064,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,55% alle 13:00
Milano, in progresso dello 0,55% alle 13:00, tratta a 44.064,14 punti.
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