Milano 9:37
43.915 +0,21%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:37
10.180 +0,51%
22.617 +0,24%

Borsa: Londra, apertura +0,13%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,13%
Indice FTSE-100 +0,13% a quota 10.140,91 dopo l'apertura.
Condividi
```