Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Nexi

(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,58%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Nexi rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Nexi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,495 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,573. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,454.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```