Piazza Affari: andamento negativo per Nexi

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali , che passa di mano con un calo del 2,12%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Nexi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,38%, rispetto a -2,39% del principale indice della Borsa di Milano ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Nexi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,765 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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