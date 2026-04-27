Piazza Affari: andamento negativo per Nexi
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che passa di mano con un calo del 2,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Nexi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,38%, rispetto a -2,39% del principale indice della Borsa di Milano).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Nexi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,765 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```