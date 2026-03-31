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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,13%
Nikkey a 51.820,3 punti
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Finanza
31 marzo 2026 - 05.38
Indice Nikkey -0,13% a quota 51.820,3 all'apertura pomeridiana.
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