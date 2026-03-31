Clough (Webuild), contratto da 116 milioni di euro per centrale a gas in Australia

(Teleborsa) - Clough, controllata australiana di Webuild , si è aggiudicata il contratto da 116 milioni di euro per la progettazione e la costruzione della "Kwinana Gas Power Generation 2 (K2)", una centrale a gas a ciclo aperto da 220 MW a Kwinana, 40 chilometri a sud di Perth, da realizzare per conto di AGL Energy.



L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di supporto alla transizione energetica dell'Australia, per cui Webuild e Clough sono già impegnati in opere idroelettriche complesse come Snowy 2.0, il più grande progetto per la produzione di energie rinnovali in costruzione nel Paese.



Il progetto K2 sarà realizzato accanto alla già esistente Kwinana Swift Power Station, alla cui realizzazione ha contributo anche Clough, in un'area industriale che già ospita infrastrutture energetiche di rilievo. Questa soluzione consentirà di minimizzare le opere di connessione e di sfruttare sinergie impiantistiche e logistiche. Il nuovo impianto adotterà una configurazione OCGT (open cycle gas turbine).

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