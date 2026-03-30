ESI, utile 2025 crolla a 0,2 milioni di euro con contrazione del valore della produzione

(Teleborsa) - ESI , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, ha chiuso il 2025 con Valore della Produzione pari a 22,40 milioni di euro, in diminuzione del 10,8% rispetto a 25,13 milioni del 2024. La contrazione è principalmente riconducibile al contesto regolatorio che ha caratterizzato il mercato fotovoltaico italiano nel corso del 2025. La voce ricavi delle vendite e prestazioni, pari a 20,80 milioni di euro (+18,7%), riflette l'attività svolta da ESI S.p.A. nel corso dell'esercizio 2025, che ha completato: quattro commesse EPC per un valore complessivo di 18,69 milioni; tre commesse di revamping per complessivi 2,11 milioni.



L'EBITDA si attesta a 1,21 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 3,03 milioni dell'esercizio 2024. La variazione riflette una maggiore incidenza di progetti EPC giunti a completamento nel periodo, caratterizzati da una marginalità inferiore rispetto alle attività di revamping e system integrator e che, nella fase finale di esecuzione, hanno registrato una minore redditività anche per effetto di maggiori costi di approvvigionamento, varianti tecniche e ulteriori oneri operativi. L'EBIT si attesta a 0,53 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 2,08 milioni dell'esercizio 2024. Il risultato netto è positivo per 0,19 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 1,17 milioni dell'esercizio 2024. La flessione è riconducibile alla riduzione della marginalità operativa, parzialmente compensata dalla riduzione degli oneri finanziari e dal minor carico fiscale.



La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2025 risulta cash negative per 0,48 milioni di euro, rispetto a un valore cash positive di 0,17 milioni registrato al 31 dicembre 2024. La variazione è principalmente riconducibile all'incremento dei debiti verso banche, passati da 2,10 milioni a 2,95 milioni (+Euro 0,86 milioni), per effetto della stipula di nuovi finanziamenti nel corso dell'esercizio. In particolare, la società ha perfezionato due finanziamenti per complessivi 1,9 milioni a supporto degli investimenti e dell'attività operativa, al netto dei rimborsi dei finanziamenti in essere. Ha inoltre contribuito, in misura più contenuta, la riduzione delle disponibilità liquide, che si attestano a 2,36 milioni rispetto a 2,69 milioni al 31 dicembre 2024.



"Il 2025 segna l'ingresso di ESI in una nuova dimensione industriale. La redazione del primo bilancio consolidato sancisce ufficialmente la nascita di un Gruppo integrato, capace di presidiare con autorevolezza 'intera filiera delle energie rinnovabili - ha commentato l'AD Stefano Plocco - Grazie a questa nuova configurazione, abbiamo ampliato il nostro perimetro operativo, trasformando la società in un player completo e diversificato. I risultati ottenuti confermano la validità del nostro modello di business e la capacità di cogliere le opportunità di un mercato in continua evoluzione. Il pilastro di questa evoluzione è rappresentato dalla nuova Business Unit IPP (Independent Power Producer), che affianca alla tradizionale attività di EPC e System Integration la produzione diretta di energia. In tale ambito, la Società prevede di valorizzare l'energia prodotta attraverso la vendita merchant, rafforzando ulteriormente la generazione di ricavi ricorrenti. Controllando l'intero ciclo di vita degli impianti, ESI ottimizza la generazione di valore e stabilizza la propria struttura finanziaria. Un assetto che ci proietta con determinazione verso il traguardo di 20 MW di nuova capacità fotovoltaica nel triennio, confermando la nostra capacità di trasformare la visione industriale in risultati tangibili per il mercato".



ESI può fare leva su un portafoglio ordini pari a circa 23,8 milioni, tenuto conto della produzione realizzata al 31 dicembre 2025 e dei nuovi contratti sottoscritti fino alla data odierna.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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