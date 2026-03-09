Planetel si aggiudica il ramo d'azienda Ora-0 per 367 mila euro

(Teleborsa) - Planetel
, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, si è aggiudicata
- nell'ambito di una procedura competitiva di vendita condotta in sede fallimentare dal Tribunale di Milano - il ramo d'azienda facente capo a Ora-0
, per un corrispettivo pari a 367 mila euro
. L'acquisizione è stata finanziata da Planetel integralmente con mezzi propri.
L'operazione rappresenta l'evoluzione del percorso già avviato da Planetel, che aveva precedentemente preso in affitto
da Ora-0 il medesimo ramo d'azienda
, con l'obiettivo di garantire la continuità operativa, preservarne il valore e tutelare le commesse, la clientela e i livelli occupazionali, in vista di una successiva acquisizione nell'ambito della procedura di crisi.
Il ramo d'azienda oggetto di aggiudicazione include, in sintesi, il complesso di beni (sia materiali che immateriali), contratti, know-how e risorse impiegati nelle attività di Cyber Security, servizi SOC - SIEM
, consulenza informatica e per le telecomunicazioni, nonché attività di ricerca e sviluppo sperimentale in ambito scientifico e ingegneristico.
Nel 2024, il ramo d'azienda ha registrato un valore della produzione di circa 2.590.000 euro
, comprensivo di operazioni straordinarie per circa 450.000 euro, e un EBITDA pari a 273.000 euro. Ora-0 vanta un team altamente qualificato, composto da 20 tecnici, che contribuiscono ad arricchire le competenze interne, favorendo l'integrazione di know-how in settori strategici.
"Con l'aggiudicazione di oggi compiamo un passo fondamentale nel consolidamento della nostra presenza in settori tecnologici avanzati, come la cyber security - ha commentato l'AD Bruno Pianetti
- Dopo la fase di affitto - che ci ha permesso di garantire la continuità delle attività, delle commesse e di assicurare occupazione al nostro personale - questa acquisizione rappresenta un consolidamento definitivo delle nostre competenze, del nostro know-how e delle capacità operative, elementi che consideriamo strategici per il futuro sviluppo del Gruppo. L'operazione arricchisce ulteriormente la nostra offerta di servizi digitali integrati e favorisce una crescita duratura e sostenibile, con un impegno concreto nella valorizzazione degli asset e nella continuità occupazionale".