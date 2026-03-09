Planetel si aggiudica il ramo d'azienda Ora-0 per 367 mila euro

Planetel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan,- nell'ambito di una procedura competitiva di vendita condotta in sede fallimentare dal Tribunale di Milano -, per un. L'acquisizione è stata finanziata da Planetel integralmente con mezzi propri.L'operazione rappresenta l'evoluzione del percorso già avviato da Planetel, cheda Ora-0 il medesimo, con l'obiettivo di garantire la continuità operativa, preservarne il valore e tutelare le commesse, la clientela e i livelli occupazionali, in vista di una successiva acquisizione nell'ambito della procedura di crisi.Il ramo d'azienda oggetto di aggiudicazione include, in sintesi, il complesso di beni (sia materiali che immateriali), contratti, know-how e, consulenza informatica e per le telecomunicazioni, nonché attività di ricerca e sviluppo sperimentale in ambito scientifico e ingegneristico.Nel 2024, il ramo d'azienda ha registrato un, comprensivo di operazioni straordinarie per circa 450.000 euro, e un EBITDA pari a 273.000 euro. Ora-0 vanta un team altamente qualificato, composto da 20 tecnici, che contribuiscono ad arricchire le competenze interne, favorendo l'integrazione di know-how in settori strategici."Con l'aggiudicazione di oggi compiamo un passo fondamentale nel consolidamento della nostra presenza in settori tecnologici avanzati, come la cyber security - ha commentato l'- Dopo la fase di affitto - che ci ha permesso di garantire la continuità delle attività, delle commesse e di assicurare occupazione al nostro personale - questa acquisizione rappresenta un consolidamento definitivo delle nostre competenze, del nostro know-how e delle capacità operative, elementi che consideriamo strategici per il futuro sviluppo del Gruppo. L'operazione arricchisce ulteriormente la nostra offerta di servizi digitali integrati e favorisce una crescita duratura e sostenibile, con un impegno concreto nella valorizzazione degli asset e nella continuità occupazionale".