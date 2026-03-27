Rekeep chiude 2025 in perdita per 3,4 milioni di euro. Ricavi stabili a 1,2 miliardi

(Teleborsa) - Rekeep, player italiano attivo nell'integrated facility management, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 1,2 miliardi di euro, rispetto agli 1,2 miliardi di euro al 31 dicembre 2024. L'EBITDA (Margine Operativo Lordo) Adjusted è pari a 103,1 milioni di euro, rispetto ad un valore Adjusted pari a 155,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024. L'EBIT (Risultato Operativo) Adjusted è pari a 54,6 milioni di euro, rispetto ad un valore Adjusted pari a 98,3 milioni di euro conseguito al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Il Risultato Netto è negativo per 3,4 milioni di euro, rispetto ad un utile pari a 1,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024. L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2025 è pari a 520,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 527,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024.



"In un anno ancora complesso, abbiamo puntato a rafforzare la nostra posizione competitiva - ha dichiarato il presidente Claudio Levorato - La conclusione positiva sia del conflitto tra soci nella nostra controllante, sia dell'operazione di rifinanziamento della parte principale dell'indebitamento finanziario del Gruppo, hanno rappresentato elementi abilitanti fondamentali per consolidare e riprendere la traiettoria di crescita e sostenibilità del Gruppo nell'arco del prossimo biennio. Il 2025 ha quindi rappresentato per Rekeep un anno di progressivo rafforzamento organizzativo, mentre guardando al 2026 proseguiremo con le azioni commerciali intraprese, ponendo particolare attenzione al capitale circolante. Il volume delle gare partecipate e in attesa di aggiudicazione, così come la visibilità garantita da un portafoglio ordini solido e ben diversificato, ci consentono di guardare con concreta fiducia allo sviluppo del nostro Gruppo nel medio periodo".



Al 31 dicembre 2025, Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 582 milioni di euro, in forte incremento rispetto ai 370 milioni di euro al 31 dicembre 2024. In particolare, il valore dei contratti aggiudicati in ambito sanitario è risultato pari a circa il 52% del totale.



Il volume delle gare partecipate e in attesa di aggiudicazione al 31 dicembre 2025 è pari a 4 miliardi di euro, in significativo aumento rispetto agli 1,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2024, grazie ad un deciso rilancio dell'attività commerciale. Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni del gruppo al 31 dicembre 2025 è pari a 2,8 miliardi di euro, in leggera crescita rispetto ai 2,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2024.

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