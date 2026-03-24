CY4GATE si aggiudica un nuovo contratto da 13 milioni per soluzioni di Decision Intelligence

(Teleborsa) - CY4GATE , player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha sottoscritto un contratto dal valore di circa 13 milioni di euro, con durata di 21 mesi, con un primario cliente governativo nazionale, per l’acquisizione di soluzioni in ambito Decision Intelligence.



Il contratto è composto da due lotti: un lotto base per un valore di circa 6 milioni ed uno opzionale di circa 7 milioni da esercitare a cura del cliente entro la durata contrattuale.



L'ordine, spiega una nota, rappresenta il secondo batch di un più ampio programma di trasformazione digitale del cliente, programma finalizzato all’efficientamento dei processi soprattutto in termini di supporto alla pianificazione a medio e lungo termine ed inoltre alla valorizzazione e sfruttamento del patrimonio dei dati in possesso.



È un progetto ambizioso che conferma il posizionamento dell’azienda come trusted partner nei percorsi di digitalizzazione sicura di Istituzioni e aziende.

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