ESPE, via libera del Cda a prestito obbligazionario non convertibile per massimi 8 milioni

(Teleborsa) - Il Cda di ESPE
, società attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor nella fornitura di impianti fotovoltaici
e proprietaria della tecnologia a marchio “ESPE” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa e a capo dell’omonimo gruppo, ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario
, denominato “Espe S.p.A. 2026-2032” non convertibile
e non subordinato
, a tasso variabile
con scadenza nel 2032
, per un importo massimo di 8 milioni di euro
riservato esclusivamente a investitori professionali
.
Le risorse finanziarie saranno destinate a supportare la crescita e il programma di investimenti del Gruppo ESPE
, con particolare riferimento a investimenti operativi finalizzati all’ottimizzazione e all’efficientamento dei cantieri in essere
e delle attività produttive inerenti il core business, al completamento del nuovo sito produttivo presso lo stabilimento di Carmignano di Brenta
, nonché alla possibile acquisizione di ulteriori spazi produttivi
a sostegno dell’espansione industriale del Gruppo ESPE.
L’emissione, suddivisa in massimo 80 titoli obbligazionari
, non frazionabili, da 100.000 euro ciascuno, emessi alla pari, consentirà a ESPE di acquisire le relative risorse finanziarie a condizioni competitive ed è riservata integralmente ed esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori professionali. L’emissione del prestito obbligazionario è condizionata alla stipula del
contratto di sottoscrizione con gli investitori e al soddisfacimento delle condizioni ivi previste usuali per analoghe operazioni.
La data di emissione
è prevista indicativamente entro il mese di aprile 2026
.
Il prestito obbligazionario non è destinato alla quotazione
presso alcun mercato regolamentato né alla negoziazione presso alcun sistema multilaterale di negoziazione.
Il rimborso
avverrà, dopo un periodo di pre-ammortamento fino a 12 (dodici) mesi, sulla base di un piano di ammortamento trimestrale.
Il tasso del finanziamento
sarà pari ad Euribor 3M + 250 bps
, con la possibilità di ridurre il margine di interesse al raggiungimento di specifici obiettivi ESG
.