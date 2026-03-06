ESPE, via libera del Cda a prestito obbligazionario non convertibile per massimi 8 milioni

ESPE

(Teleborsa) - Il Cda di, società attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor nella fornitura di impianti fotovoltaicie proprietaria della tecnologia a marchio “ESPE” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa e a capo dell’omonimo gruppo, ha deliberato l’emissione di un, denominato “Espe S.p.A. 2026-2032”, acon, per unriservato esclusivamente aLe risorse finanziarie saranno destinate a supportare la, con particolare riferimento a investimenti operativi finalizzati all’e delle attività produttive inerenti il core business, al completamento del, nonché alla possibilea sostegno dell’espansione industriale del Gruppo ESPE.L’emissione, suddivisa in, non frazionabili, da 100.000 euro ciascuno, emessi alla pari, consentirà a ESPE di acquisire le relative risorse finanziarie a condizioni competitive ed è riservata integralmente ed esclusivamente alla sottoscrizione da parte di investitori professionali. L’emissione del prestito obbligazionario è condizionata alla stipula delcontratto di sottoscrizione con gli investitori e al soddisfacimento delle condizioni ivi previste usuali per analoghe operazioni.Laè prevista indicativamenteIl prestito obbligazionariopresso alcun mercato regolamentato né alla negoziazione presso alcun sistema multilaterale di negoziazione.Ilavverrà, dopo un periodo di pre-ammortamento fino a 12 (dodici) mesi, sulla base di un piano di ammortamento trimestrale.Ilsarà pari ad, con la possibilità di ridurre il margine di interesse al raggiungimento di