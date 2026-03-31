Francoforte: nuovo spunto rialzista per Renk
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Renk, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,49%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Renk rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Renk, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 48,39 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 50,37. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 47,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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