Francoforte: risultato positivo per Lanxess

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia chimica tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,50%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Lanxess è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,11 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 18,45. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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