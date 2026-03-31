Francoforte: risultato positivo per Lanxess
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia chimica tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,50%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Lanxess è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,11 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 18,45. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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