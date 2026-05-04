Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimica tedesca, che avanza bene del 2,37%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lanxess più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 19,22 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 17,98 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento della società che produce prodotti chimici e polimeri è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 19,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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