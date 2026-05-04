Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia chimica tedesca , che avanza bene del 2,37%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lanxess più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 19,22 Euro a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 17,98 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento della società che produce prodotti chimici e polimeri è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 19,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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