Appuntamenti macroeconomici: settimana del 30 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 30/03/2026
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,8%; preced. 4%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,6%)
10:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 1,5%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,81 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -9 punti; preced. -7,5 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -16,3 punti; preced. -12,2 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 96,5 punti; preced. 98,3 punti)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,2%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,9%)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. 0,2 punti)
Martedì 31/03/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,7%; preced. 2,7%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -2%; preced. 4,3%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,9%; preced. 1,8%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,1%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,9%)
08:00 Regno Unito: Partite correnti (atteso -23,9 Mld £; preced. -12,1 Mld £)
08:00 Regno Unito: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,5%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,9%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,3%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 1,9%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)
12:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 0,5%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,4%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 54,7 punti; preced. 57,7 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 88 punti; preced. 91,2 punti)
Mercoledì 01/04/2026
01:50 Giappone: Indice Tankan, trimestrale (atteso 16 punti; preced. 15 punti)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 51,4 punti; preced. 53 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,4 punti; preced. 50,8 punti)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,1%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,1%; preced. 6,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -10,5%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 42K unità; preced. 63K unità)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,2%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,2%)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52,4 punti; preced. 51,6 punti)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 0,5%)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 52,3 punti; preced. 52,4 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 6,93 Mln barili)
Giovedì 02/04/2026
11:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
11:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,3%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 48,31K unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 210K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -59,8 Mld $; preced. -54,5 Mld $)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -54 Mld piedi cubi)
Venerdì 03/04/2026
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,4%; preced. 4,4%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 56K unità; preced. -92K unità)
15:45 USA: PMI composito (atteso 51,4 punti; preced. 51,9 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,1 punti; preced. 51,7 punti)
