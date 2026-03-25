Milano 11:42
44.067 +1,61%
Nasdaq 24-mar
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Dow Jones 24-mar
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Londra 11:42
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Francoforte 11:42
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Indice IFO Germania in marzo

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Indice IFO Germania in marzo
Germania, Indice IFO in marzo pari a 86,4 punti, in calo rispetto al precedente 88,4 punti (la previsione era 86,2 punti).
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