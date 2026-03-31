Milano 9:39
43.930 +0,24%
Nasdaq 30-mar
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Dow Jones 30-mar
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Giappone, Produzione industriale (MoM) in febbraio

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Giappone, Produzione industriale (MoM) in febbraio
Giappone, Produzione industriale in febbraio su base mensile (MoM) -2,1%, in calo rispetto al precedente +4,3% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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