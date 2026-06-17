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Ordini macchinari core Giappone (MoM) in aprile
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17 giugno 2026 - 07.00
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Ordini macchinari core in aprile su base mensile (MoM) +8,7%
, in aumento rispetto al precedente -9,4% (la previsione era +1,2%).
(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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