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Ordini macchinari core Giappone (MoM) in aprile

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Ordini macchinari core Giappone (MoM) in aprile
Giappone, Ordini macchinari core in aprile su base mensile (MoM) +8,7%, in aumento rispetto al precedente -9,4% (la previsione era +1,2%).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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