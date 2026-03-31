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L'oro di Banca d'Italia vale 289 miliardi di euro dopo il rally del metallo nel 2025

Finanza
L'oro di Banca d'Italia vale 289 miliardi di euro dopo il rally del metallo nel 2025
(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2025 il controvalore in euro dell'oro detenuto da Banca d'Italia era pari a 289,2 miliardi di euro (197,9 alla fine del 2024); l'aumento di 91,3 miliardi è ascrivibile interamente al rialzo del prezzo di mercato del metallo, che, espresso in euro, è stato nell'anno del 46,1 per cento. È quanto emerge dal bilancio dell'esercizio 2025 della Banca d'Italia, approvato oggi dall'Assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale.

La crescita del controvalore in euro dell'oro si è riflessa in un equivalente incremento del rispettivo conto di rivalutazione. Le riserve auree sono depositate per il 44,9 per cento in Italia, per il 43,3 negli Stati Uniti, per il 6,1 in Svizzera e per il 5,7 nel Regno Unito.

La dimensione complessiva del bilancio alla fine del 2025 è lievemente cresciuta rispetto all'esercizio precedente, attestandosi a 1.113 miliardi. Nell'attivo la riduzione dei titoli detenuti per finalità di politica monetaria è stata più che compensata dal significativo aumento del valore delle riserve auree derivante dalla maggiore quotazione del metallo.

Anche quest'anno, nella relazione del Governatore non è presente alcun riferimento alla volontà di modificare la quantità di oro detenuta o di "rimpatriare" parte dell'oro detenuto all'estero.
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