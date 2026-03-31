L'oro di Banca d'Italia vale 289 miliardi di euro dopo il rally del metallo nel 2025

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2025 il controvalore in euro dell'oro detenuto da Banca d'Italia
era pari a 289,2 miliardi di euro
(197,9 alla fine del 2024); l'aumento di 91,3 miliardi è ascrivibile interamente al rialzo del prezzo di mercato del metallo, che, espresso in euro, è stato nell'anno del 46,1 per cento. È quanto emerge dal bilancio dell'esercizio 2025 della Banca d'Italia, approvato oggi dall'Assemblea ordinaria dei Partecipanti al capitale.
La crescita del controvalore in euro dell'oro si è riflessa in un equivalente incremento del rispettivo conto di rivalutazione. Le riserve auree sono depositate
per il 44,9 per cento in Italia, per il 43,3 negli Stati Uniti
, per il 6,1 in Svizzera e per il 5,7 nel Regno Unito.
La dimensione complessiva del bilancio alla fine del 2025 è lievemente cresciuta rispetto all'esercizio precedente, attestandosi a 1.113 miliardi. Nell'attivo la riduzione dei titoli detenuti per finalità di politica monetaria è stata più che compensata dal significativo aumento del valore delle riserve auree
derivante dalla maggiore quotazione del metallo.
Anche quest'anno, nella relazione del Governatore non è presente alcun riferimento alla volontà di modificare la quantità
di oro detenuta o di "rimpatriare" parte dell'oro detenuto all'estero.