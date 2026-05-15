Bankitalia, il debito pubblico è aumentato a 3.159 miliardi euro

Raggiunto nuovo massimo storico a marzo

(Teleborsa) - Il debito pubblico dell'Italia ha raggiunto un nuovo massimo storico a marzo toccando quota 3.159 miliardi di euro, da 3.139 miliardi registrati a febbraio. Lo riporta la Banca d'Italia nell'ultima statistica "Finanza pubblica: fabbisogno e debito".



A partire dal febbraio del 2025, secondo le tabelle di Bankitalia, il debito delle Amministrazioni pubbliche della Penisola si è sistematicamente attestato sopra i 3 mila miliardi di euro. Il 2025 si è chiuso con un valore di 3.096 miliardi di euro.



Secondo l'Istituto che ha sede a Palazzo Koch, a marzo il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (31,5 miliardi ) ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (10,8 miliardi, a 64) e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (1,2 miliardi).

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