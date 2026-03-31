Listini asiatici contrastati, in rosso Tokyo: a marzo crollo del Kospi (-17%)

(Teleborsa) - Sessione negativa per Tokyo , con il Nikkei 225 che sta lasciando sul parterre lo 0,73%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno Shenzhen, che ritraccia dell'1,41%.



Le borse asiatiche chiudono il mese di marzo con pesanti perdite, condizionate dall'incertezza sulla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Nonostante i futures di Wall Street siano rimbalzati grazie all'ipotesi che Donald Trump possa terminare il conflitto anche senza riaprire lo Stretto di Hormuz, i mercati regionali restano cauti: la chiusura prolungata del passaggio chiave per il petrolio continua a minacciare le forniture energetiche dell'area.



Il KOSPI sudcoreano è la maglia nera del mese, con un crollo del 17% a marzo, appesantito dal sell-off sui giganti dei chip come Samsung e SK Hynix e dai timori sulla domanda legata all'intelligenza artificiale. Anche il Giappone soffre, con il Nikkei 225 in calo di oltre il 9%, frenato dai timori di nuovi rialzi dei tassi da parte della Bank of Japan.



In Cina, l'indice CSI 300 e lo Shanghai Composite hanno perso tra il 6% e il 7% mensile, ignorando i dati positivi sull'attività manifatturiera (PMI) superiori alle attese. Anche l'India (Nifty 50) accusa il colpo con un calo del 9%, riflettendo l'estrema sensibilità del Paese alle interruzioni delle importazioni di greggio causate dal blocco di Hormuz.



In frazionale calo Hong Kong (-0,34%); sulla stessa linea, in netto peggioramento Seul (-3,51%).



In frazionale progresso Sydney (+0,3%).



Seduta trascurata per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un timido -0,02%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a +0,01%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto +0,09%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,35%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,81%.

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