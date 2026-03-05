Rimbalzo dei listini asiatici, vola il Kospi al +10%

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -continua la sessione in rialzo, con ilche avanza dell'1,49 grazie ai titoli bancari, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso, mentre, al contrario, incolore(+0,19%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.In forte ripresa i, che hanno recuperato terreno grazie agli acquisti a prezzi d’occasione e ai segnali positivi provenienti da Wall Street. La performance migliore è stata quella delsudcoreano, balzato del 12% dopo i pesanti crolli causati dal conflitto USA-Iran; il rimbalzo è stato guidato dai giganti tecnologici comee dalIn Cina, gli indici hanno reagito positivamente all'apertura del. Il premierha fissato un obiettivo di crescita del PIL per il 2026 tra il 4,5% e il 5%, il target più basso dal 1991, promettendo però nuovi stimoli fiscali, investimenti in tecnologie e un aumento del 7% della spesa militare per sostenere l'economia.Nonostante il clima di fiducia, resta alta lasui futures americani e sula causa delle notizie contrastanti circa possibili trattative di pace in Medio Oriente.Poco sopra la parità(+0,21%); come pure, ottima la prestazione di(+9,97%).In moderato rialzo(+0,33%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo(+0,52%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,26%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'è pari 2,16%, mentre il rendimento delscambia 1,79%.