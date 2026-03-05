Rimbalzo dei listini asiatici, vola il Kospi al +10%

(Teleborsa) - Tokyo
continua la sessione in rialzo, con il Nikkei 225
che avanza dell'1,49 grazie ai titoli bancari, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso, mentre, al contrario, incolore Shenzhen
(+0,19%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.
In forte ripresa i mercati asiatici
, che hanno recuperato terreno grazie agli acquisti a prezzi d’occasione e ai segnali positivi provenienti da Wall Street. La performance migliore è stata quella del KOSPI
sudcoreano, balzato del 12% dopo i pesanti crolli causati dal conflitto USA-Iran; il rimbalzo è stato guidato dai giganti tecnologici come Samsung
e SK Hynix
e dal settore auto
.
In Cina, gli indici hanno reagito positivamente all'apertura del Congresso Nazionale del Popolo
. Il premier Li Qiang
ha fissato un obiettivo di crescita del PIL per il 2026 tra il 4,5% e il 5%, il target più basso dal 1991, promettendo però nuovi stimoli fiscali, investimenti in tecnologie e un aumento del 7% della spesa militare per sostenere l'economia.
Nonostante il clima di fiducia, resta alta la tensione
sui futures americani e sul prezzo del petrolio
a causa delle notizie contrastanti circa possibili trattative di pace in Medio Oriente.
Poco sopra la parità Hong Kong
(+0,21%); come pure, ottima la prestazione di Seul
(+9,97%).
In moderato rialzo Mumbai
(+0,33%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo Sydney
(+0,52%).
Frazionale ribasso per l'euro contro la valuta nipponica
, che scambia con una perdita dello 0,26%. Discesa moderata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. Performance infelice per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,16%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,79%.