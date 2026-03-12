Seduta in rosso per i listini asiatici, crescono timori sulle forniture di petrolio dal Medio Oriente

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Segno meno per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,97%, come per, che perde lo 0,69%.Seduta caratterizzata da una nuova impennata deiche hanno superato brevemente la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. Ilè salito fino aprima di stabilizzarsi intorno a 99 dollari (+7,6%), mentre ilè cresciuto del 6,8% a 91,93 dollari.L'escalation è stata alimentata dai crescenti segnali di interruzione dellelegati altra Iran, Stati Uniti e Israele, giunto al suo tredicesimo giorno: due petroliere internazionali sono state colpite nel Golfo Persico settentrionale, tra Iraq e Kuwait, finendo in fiamme. Parallelamente, l’ha evacuato per precauzione il terminal di esportazione di, mentre laha bloccato le esportazioni di carburante raffinato per garantire il fabbisogno interno.In ribasso(-1,01%); sulla stessa linea, in rosso(-0,76%).Leggermente negativo(-0,59%); come pure, in discesa(-1,4%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,18%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,17%.Il rendimento dell'scambia 2,18%, mentre il rendimento per ilè pari 1,82%.