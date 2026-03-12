Milano 10:07
44.682 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:07
10.312 -0,40%
Francoforte 10:06
23.578 -0,26%

Seduta in rosso per i listini asiatici, crescono timori sulle forniture di petrolio dal Medio Oriente

Finanza
Seduta in rosso per i listini asiatici, crescono timori sulle forniture di petrolio dal Medio Oriente
(Teleborsa) - Segno meno per il listino di Tokyo, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225 che accusa una discesa dello 0,97%, come per Shenzhen, che perde lo 0,69%.

Seduta caratterizzata da una nuova impennata dei prezzi del petrolio che hanno superato brevemente la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. Il Brent è salito fino a 101,59 dollari prima di stabilizzarsi intorno a 99 dollari (+7,6%), mentre il WTI è cresciuto del 6,8% a 91,93 dollari.

L'escalation è stata alimentata dai crescenti segnali di interruzione delle forniture legati al conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, giunto al suo tredicesimo giorno: due petroliere internazionali sono state colpite nel Golfo Persico settentrionale, tra Iraq e Kuwait, finendo in fiamme. Parallelamente, l’Oman ha evacuato per precauzione il terminal di esportazione di Mina Al Fahal, mentre la Cina ha bloccato le esportazioni di carburante raffinato per garantire il fabbisogno interno.


In ribasso Hong Kong (-1,01%); sulla stessa linea, in rosso Seul (-0,76%).

Leggermente negativo Mumbai (-0,59%); come pure, in discesa Sydney (-1,4%).

Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,18%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,02%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un timido -0,17%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,18%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,82%.
Condividi
```