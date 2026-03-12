Seduta in rosso per i listini asiatici, crescono timori sulle forniture di petrolio dal Medio Oriente

(Teleborsa) - Segno meno per il listino di Tokyo
, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225
che accusa una discesa dello 0,97%, come per Shenzhen
, che perde lo 0,69%.
Seduta caratterizzata da una nuova impennata dei prezzi del petrolio
che hanno superato brevemente la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. Il Brent
è salito fino a 101,59 dollari
prima di stabilizzarsi intorno a 99 dollari (+7,6%), mentre il WTI
è cresciuto del 6,8% a 91,93 dollari.
L'escalation è stata alimentata dai crescenti segnali di interruzione delle forniture
legati al conflitto
tra Iran, Stati Uniti e Israele, giunto al suo tredicesimo giorno: due petroliere internazionali sono state colpite nel Golfo Persico settentrionale, tra Iraq e Kuwait, finendo in fiamme. Parallelamente, l’Oman
ha evacuato per precauzione il terminal di esportazione di Mina Al Fahal
, mentre la Cina
ha bloccato le esportazioni di carburante raffinato per garantire il fabbisogno interno.
In ribasso Hong Kong
(-1,01%); sulla stessa linea, in rosso Seul
(-0,76%).
Leggermente negativo Mumbai
(-0,59%); come pure, in discesa Sydney
(-1,4%).
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,18%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,02%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido -0,17%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,18%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,82%.