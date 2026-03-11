Tokyo in rialzo insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa di Tokyo
, così come si muovono in prevalenza positive le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. A ridare fiato ai listini ha contribuito la discesa dei prezzi del petrolio
scivolati sotto quota 90 dollari, dopo il massimo di quasi 120 dollari raggiunto nella seduta di lunedì.
L'indice giapponese Nikkei 225
ha messo a segno un guadagno dell'1,78%; sulla stessa linea, in forte aumento Shenzhen
, che avanza del 2,85%.
Sui livelli della vigilia Hong Kong
(-0,06%); balza in alto Seul
(+1,53%).
Negativo Mumbai
(-1,29%); poco sopra la parità Sydney
(+0,59%).
Andamento piatto per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,13%. Appiattita la performance dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un modesto +0,01%. Piccolo passo in avanti per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che sta portando a casa un misero +0,29%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,17%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,81%.