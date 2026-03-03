Borse asiatiche, giornata drammatica a Tokyo, crolla Seul

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino di Tokyo
, che scambia con una pesante flessione del 3,23%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul mercato di Shenzhen
, che continua la giornata in forte calo del 3,00%. In ribasso anche Hong Kong
(-1,05%) e Sydney
(-1,41%). Crolla la Borsa di Seul
(-7,24%). Chiusa Mumbai
per la Festa del Raccolto.
Pesano le tensioni USA-Iran
su tutta la regione. Un’impennata dei prezzi del petrolio
e le interruzioni nel commercio
globale sono stati i due maggiori punti di preoccupazione riguardo al conflitto, con timori per possibili effetti sull’inflazione
. In Cina
gli investitori attendono ulteriori segnali sugli stimoli
da una serie di prossime riunioni di politica economica
, mentre Hong Kong
ha beneficiato dei guadagni nei titoli energetici
e tecnologici
.
Andamento annoiato per l'euro contro la valuta nipponica
, che scambia in ribasso dello 0,26%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia sui valori della vigilia. Lieve ribasso per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che presenta una flessione dello 0,35%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,13%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,79%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati asiatici: Martedì 03/03/2026
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%).