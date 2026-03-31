Londra: andamento rialzista per Fresnillo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader mondiale dell'argento , che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche attuali di Fresnillo mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 31,76 sterline. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 32,77. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 31,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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