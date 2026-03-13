Milano
11:25
44.413
-0,10%
Nasdaq
12-mar
24.534
-1,73%
Dow Jones
12-mar
46.678
-1,56%
Londra
11:25
10.291
-0,14%
Francoforte
11:25
23.504
-0,36%
Venerdì 13 Marzo 2026, ore 11.42
Home Page
/
Notizie
/ Fresnillo in discesa a Londra
Fresnillo in discesa a Londra
Migliori e peggiori
,
In breve
13 marzo 2026 - 09.50
A picco il
leader mondiale dell'argento
, che presenta un pessimo -4,35%.
Condividi
Titoli e Indici
Fresnillo
-2,87%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto