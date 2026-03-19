Milano 11:28
43.776 -2,16%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
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Londra 11:28
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Francoforte 11:28
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Londra: i venditori si accaniscono su Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: i venditori si accaniscono su Fresnillo
Si muove in perdita il leader mondiale dell'argento, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,32% sui valori precedenti.
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