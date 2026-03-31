Londra: positiva la giornata per BT Group
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BT Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BT Group rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,102 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2,146. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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