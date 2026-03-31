Londra: positiva la giornata per BT Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di BT Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BT Group rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2,102 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2,146. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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