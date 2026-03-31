Parigi: andamento rialzista per Vinci
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo industriale francese, che avanza bene dell'1,86%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Vinci rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 127,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 129,6. Il peggioramento della società ingegneristica francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 126,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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