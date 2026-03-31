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Parigi: andamento sostenuto per Thales
Migliori e peggiori
,
In breve
31 marzo 2026 - 13.00
Punta con decisione al rialzo la performance dell'
azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, con una variazione percentuale dell'1,95%.
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