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Parigi: andamento sostenuto per Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Thales
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con una variazione percentuale dell'1,95%.
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