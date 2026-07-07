Parigi: andamento sostenuto per Thales

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Thales rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Thales è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 247,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 243,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 252.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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