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Piazza Affari: scambi al rialzo per Unicredit

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Unicredit
(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di credito, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,65%.

Il trend di Unicredit mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 62,63 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 63,51. Il peggioramento della banca di Piazza Gae Aulenti è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 62,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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