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Piazza Affari: in calo Ferragamo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Ferragamo
(Teleborsa) - Pressione sulla maison del lusso, che tratta con una perdita dell'1,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, la casa di moda italiana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,947 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,652. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,242.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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