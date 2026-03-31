Piazza Affari: positiva la giornata per Pharmanutra

(Teleborsa) - Bene il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici , con un rialzo del 2,11%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Le implicazioni di breve periodo di Pharmanutra sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 78,53 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 75,83. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 81,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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