Milano 9:42
43.940 +0,27%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 9:42
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22.653 +0,40%

Prezzi consumo Francia (MoM) in marzo

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Prezzi consumo Francia (MoM) in marzo
Francia, Prezzi consumo in marzo su base mensile (MoM) +0,9%, in aumento rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Stephen Finn - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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