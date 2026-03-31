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Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in marzo
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31 marzo 2026 - 11.15
Unione Europea,
Prezzi consumo in marzo su base mensile (MoM) +1,2%
, in aumento rispetto al precedente +0,6%.
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