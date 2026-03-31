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TMP Group, Presidente e AD Rosati acquista 3.000 azioni sul mercato

Finanza
TMP Group, Presidente e AD Rosati acquista 3.000 azioni sul mercato
(Teleborsa) - Il Presidente e Amministratore delegato di TMP Group Roberto Rosati, in qualità anche di azionista di riferimento del Gruppo, ha avviato un programma di acquisto di azioni della società sul mercato, a titolo personale, nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2026 acquistando complessivamente 3.000 azioni ordinarie TMP Group.

Tali operazioni riflettono la profonda fiducia del management nelle prospettive di sviluppo del Gruppo e la convinzione circa il valore strategico del piano industriale in corso di implementazione.

"Credo fermamente nel potenziale e nella strategia di crescita del Gruppo - ha commentato Rosati - il percorso di consolidamento della mia partecipazione nel capitale esprime la piena fiducia nel futuro della Società e nella strategia di crescita che stiamo perseguendo basata sul consolidamento dei clienti esistenti e sullo sviluppo di nuovi clienti e servizi senza perdere mai di vista l’innovazione dei processi e dell’azienda":
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