OPA Eles: Xenon acquista sul mercato e sale al 49,71% dei diritti di voto

(Teleborsa) - EBidCo
, veicolo indirettamente controllato da Xenon Private Equity, ha comunicato di aver effettuato in data odierna nuovi acquisti sul mercato
nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto
volontaria totalitaria sulle azioni di Eles Semiconductor Equipment
(Euronext Growth Milan).
Nello specifico, l'offerente ha acquistato 254.000 azioni ordinarie
al prezzo unitario di 3,20 euro
e 367.702 Warrant Eles 2019-2026
al prezzo di 0,4997 euro
. A seguito di queste operazioni, EBidCo, unitamente alle persone che agiscono di concerto, arriva a detenere complessivamente il 46,76% del capitale sociale
di Eles, corrispondente al 49,71% dei diritti di voto
.
La società ricorda che il periodo di riapertura dei termini
dell'offerta si concluderà il prossimo 13 marzo 2026.